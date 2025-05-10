Рим. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет во втором круге на турнире WTA 1000 в Италии. Матч против Дарьи Касаткиной из Австралии пройдет четвертым запуском на Court 2 (начало ориентировочно в 18:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 09/05/2025): 229/138

Призовые за карьеру: $5,767,126



Дата рождения: 07/05/1997 (28 лет)

Место рождения: Тольятти, россия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 8 (2024 – Ningbo, Eastbourne; 2022 – San Jose, Granby; 2021 – Phillip Island Trophy, St. Petersburg; 2018 – Moscow; 2017 – Charleston)

Высший рейтинг WTA: 8 (24/10/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 09/05/2025): 395/227

Призовые за карьеру: $12,266,887

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 2-4

2024 | Берлин (WTA 500) | Трава | R1 | Касаткина 4:6, 7:6(6), 6:3

2024 | Брисбен (WTA 500) | Хард | R2 | Касаткина 6:3, 6:4

2023 | Токио (WTA 500) | Хард | R1 | Касаткина 3:6, 6:4, 6:3

2021 | Бирмингем (WTA 250) | Трава | R2 | Касаткина 6:2, 7:5

2021 | Стамбул (WTA 250) | Грунт | R2 | Костюк 6:3, 7:5

2020 | US Open (GS) | Хард | R1 | Костюк 6:1, 6:2

Путь на турнире:

Марта Костюк

R1: Александра Эала (Филиппины, №70) 6:0, 6:1

Дарья Касаткина

R1: BYE

История на турнире

Марта Костюк – 5/4 | Костюк пятый сезон подряд играет на турнире в Риме. Два года назад украинка дошла до третьего круга.

Дарья Касаткина – 18/9 | Касаткина десятый раз выступает на соревнованиях в Италии. Свой лучший результат теннисистка показала три года нахад, когда дошла до полуфинала.

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Марта Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,58. На победу Дарьи Касаткиной предлагается коэффициент – 2,52 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления на грунте (на 09/05/2025):

Марта Костюк – 77/39 (5/2 в этом году)

Дарья Касаткина – 133/57 (1/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)

Марта Костюк – 14/10

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 11/5 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Дарья Касаткина – 11/10

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4

WTA 1000 – 4/5 | Доха – R3, Дубай – R1, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R3

WTA 500 – 4/4 | Брисбен – R3, Аделаида – 1/4, Абу-Даби – R2, Чарльстон – R3

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, П, В, В, В

Дарья Касаткина – П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 17/6 | Костюк в этом году дважды играла против теннисисток из Австралии: проиграла Дарье Сэвилл в Мериде и обыграла Кимберли Биррелл в Майами.

Дарья Касаткина – 19/15 | Касаткина выиграла четыре из пяти предыдущих матчей против украинок, и три из них состоялись в прошлом сезоне. Она победила Марту Костюк в Брисбене и Берлине, а также Ангелину Калинину в Чарльстоне.

• Марта Костюк проведет свой 216-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 116 побед (54%).

• Дарья Касаткина проведет 509-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 303 победы (60%).

• Марта Костюк проведет свой 68-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 33 победы (48%).

• Дарья Касаткина проведет 159-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 82 победы (46%).

Победительница этого матча получит 38 313 евро призовых и 65 рейтинговых очков. Проигравшая – 21 215 евро призовых и 35 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua