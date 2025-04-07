“Против такого невозможно будет играть”. Рафаэль Надаль высказался за изменения в правилах тенниса для ограничения доминирования подачи

Экс-первая ракетка мира и чемпион 22-х турниров Grand Slam Рафаэль Надаль поделился своими мыслями о будущем тенниса



“Правила тенниса практически не менялись за всю его историю. Тем временем игроки становятся всё выше, всё быстрее, всё атлетичнее. И сегодня подача играет ключевую роль – её мощь может решать исход матча.

Если не произойдёт каких-то изменений в правилах, ограничивающих это доминирование подачи, однажды появится теннисист ростом под два метра, с отличной координацией и подвижностью – и против него просто невозможно будет играть. Ты просто не сможешь сделать брейк.

Пока до этого не дошло. Джокович всё ещё выходит в финалы, как недавно в Майами, а я сам соревновался полтора года назад. Всё это говорит о том, что трансформация пока не столь радикальна – опытные игроки всё ещё способны конкурировать на высочайшем уровне”, – сказал испанец.

Напомним, что ранее дядя Рафаэля Надаля и его многолетний тренер Тони Надаль, высказал похожую мысль, заявив, что в теннисе нужно уменьшить размеры ракеток.



Фото: Getty Images.

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