Connect with us
Автоспорт

Карлос Сайнс оштрафован на 20 тысяч евро

Карлос Сайнс оштрафован на 20 тысяч евро

Стюарды Гран При Японии оштрафовали гонщика Williams Карлоса Сайнса на 20 тысяч евро.

Перед стартом гонки в Сузуке Карлос опоздал на церемонию исполнения гимна Японии – за это ему и был выписан штраф. Половину из назначенного штрафа Сайнс обязан выплатить сейчас, а половина отложена на двенадцать месяцев и будет выплачена в случае повторного нарушения.

Стюарды в своём решении отметили, что размер штрафа при опоздании на церемонию исполнения гимна составляет 60 тысяч евро, однако Сайнсу выписана меньшая сумма, поскольку у него были смягчающие обстоятельства. Карлос пояснил стюардам, что непосредственно перед гимном испытывал дискомфорт из-за проблем с желудком, поэтому и опоздал к началу церемонии.

Во время гоночного уик-энда в Сузуке гонщики жаловались FIA на очереди в места общественного пользования в паддоке и высказывали опасения, что из-за этого существует вероятность опоздания на церемонию исполнения гимна.

Однако в решении стюардов о штрафе Сайнса отдельно прописано, что во время пятничного брифинга гонщикам напомнили о требовании не опаздывать к началу гимна в знак уважения к принимающей стороне.

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis