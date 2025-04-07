Карлос Сайнс оштрафован на 20 тысяч евро

Стюарды Гран При Японии оштрафовали гонщика Williams Карлоса Сайнса на 20 тысяч евро.

Перед стартом гонки в Сузуке Карлос опоздал на церемонию исполнения гимна Японии – за это ему и был выписан штраф. Половину из назначенного штрафа Сайнс обязан выплатить сейчас, а половина отложена на двенадцать месяцев и будет выплачена в случае повторного нарушения.

Стюарды в своём решении отметили, что размер штрафа при опоздании на церемонию исполнения гимна составляет 60 тысяч евро, однако Сайнсу выписана меньшая сумма, поскольку у него были смягчающие обстоятельства. Карлос пояснил стюардам, что непосредственно перед гимном испытывал дискомфорт из-за проблем с желудком, поэтому и опоздал к началу церемонии.

Во время гоночного уик-энда в Сузуке гонщики жаловались FIA на очереди в места общественного пользования в паддоке и высказывали опасения, что из-за этого существует вероятность опоздания на церемонию исполнения гимна.

Однако в решении стюардов о штрафе Сайнса отдельно прописано, что во время пятничного брифинга гонщикам напомнили о требовании не опаздывать к началу гимна в знак уважения к принимающей стороне.

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