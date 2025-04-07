Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Хегай

В ночь на 9 марта на арене «Thunder Studios» в Лонг-Бич (США) состоялось шоу бокса от промоутерской компании Top Rank и платформы ProBox TV.

В главном поединке встретились представители полулегкого веса (до 57,2 кг) – украинец Арнольд Хегай и американец Джоет Гонсалес. В кровавом поединке победу раздельным решением судей одержал американский боксер.

По информации известного боксерского ресурса BoxRec, Хегай получил отстранение от бокса Атлетической комиссией штата Калифорния до 4 сентября 2025 года. Вероятнее всего, причиной этого является мера пресечения в связи с повреждениями, которые получил украинец в бою.

sport.ua