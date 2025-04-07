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Футбол

Узбекский джокер спас джаллоросси от поражения. Рома – Ювентус 1:1. Обзор матча

Узбекский джокер спас джаллоросси от поражения. Рома – Ювентус 1:1. Обзор матча

    • В первом туре "зебры" наиграли на гол, а хозяева ни разу не попали в створ. После перерыва подопечные Раньери сравняли счет и события на поле уже развивались без преимущества одной из сторон.

    "Капитолини" занимают седьмое место (53 балла) и 13 апреля их ожидает дерби с "Лацио". Туринский клуб замыкает топ-5 (56 очков) и в субботу пьемонтцы будут принимать "Лечче".

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    • Смотрите обзор матча 31 тура Серии А

    Рим. Стадио Олимпико

    Рома – Ювентус 1:1

    Голы: Шомуродов, 49 – Локателли, 40

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