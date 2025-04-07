Дженсон Брукби – о том, что отыграл за неделю пять матболов на пути в финал: “Очень доволен тем, как сохранял ментальную стабильность”

24-летний американский теннисист поделился эмоциями после выхода в четвертый финал турнира ATP в карьере



Дженсон Бруксби в полуфинале отыграл матчбол и победил первого сеяного Томми Пола. До этого он уже отыгрывал матчбол в первом круге квалификации, а также три во втором круге основной сетки.

“На этой неделе мне удалось вспомнить много таких моментов”, – сказал Бруксби о своих отыгранных матчболах.

“С каждым таким случаем я становлюсь сильнее. И я очень доволен тем, как сохранял ментальную стабильность на протяжении всей недели”.

Бруксби, который сейчас занимает 507-е место в рейтинге ATP, стал лишь шестым игроком из-за пределов топ-500, кто вышел в финал турнира ATP с 1990 года и самым низкорейтинговым, кому удалось сделать это на грунте. Также он лишь второй “квалифаер”, который добрался до финала в Хьюстоне после того, как турнир переехал туда в 2001 году. Первым был Мариано Сабалета в 2007 году, который в финале тогда проиграл Иво Карловичу.

“Независимо от того, что произойдет в финале, это огромный позитив для меня. Просто огромный”, – сказал Бруксби.

“Я горжусь той работой, которую проделал, еще с прошлого года и до этого момента. И тем, как реагировал каждую неделю – независимо от результатов. Очень рад, что завтра буду играть в решающем матче”.

В матче за титул Дженсон Бруксби сыграет против своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо, который дошел до финала Хьюстоне третий год подряд и выигрывал титул на этих кортах в 2023 году.



Фото: Getty Images.

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