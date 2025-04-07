В Sauber довольны командной работой

В Сузуке гонщики Sauber не заработали очков, но в команде считают уик-энд полезным…

Джонатан Уитли, руководитель команды: «После гонки можно назвать несколько положительных моментов. Несмотря на неудачный старт, по ходу гонки Габриэль набрал хорошую скорость, вместе с Нико они соответствовали темпу нижней части средней группы команд.

Нико вновь уверенно провёл гонку, и, учитывая сложности с обгонами в Сузуке, а также то, что он застрял в DRS-поезде позади Джека Дуэна, он боролся до самого конца.

Я хочу отметить отличную командную работу в этот уик-энд, в частности, несколько отличных пит-стопов. Это хорошее начало серии из трёх гонок подряд, я хочу поблагодарить гоночную команду и всех сотрудников на базе за их поддержку и вклад».

Нико Хюлкенберг (16-й): «Сегодня машина выглядела неплохо, мне хотелось больше раскрыть её потенциал, но сложности с обгонами в Сузуке определили ход гонки. Большую часть времени я провел в трафике, что не позволило мне добиться реального прогресса и сделало гонку скучной. Это немного расстраивает.

Нам есть над чем поработать в плане скорости и эффективности машины, и сегодняшняя гонка ещё раз это подчеркнула. Сезон только начинается, с каждым уик-эндом мы продолжаем учиться».

Габриэль Бортолето (19-й): «И хотя я мечтал добиться большего, я покидаю Сузуку с чувством глубокого удовлетворения. В каждой гонке, начиная с Мельбурна, я многому учусь, с каждым этапом всё лучше контролирую ситуацию.

К сожалению, сегодня я не лучшим образом стартовал и оказался в хвосте гонки. Пробиваться вперёд оказалось непросто, ведь в Сузуке сложно обгонять, но я ипользую этот опыт на следующем этапе в Бахрейне».

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