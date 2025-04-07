Легенда бокса: «Усик должен сделать этот бой. Есть спорная ситуация»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Легендарный британский боксер Джо Кальзаге хочет увидеть реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

«Я думаю, это будет действительно интересный поединок. В первом бою явно была спорная ситуация с ударом по корпусу в район пояса. Думаю, что для Усика бой с Дюбуа будет лучше, чем с Паркером. Усик покажет в реванше, какой он есть на самом деле. Усик должен сделать этот бой», – сказал Кальзаге.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua