Крак: Нам удалось немного сократить отставание от лидеров

После четырёх этапов чемпионата Aston Martin F1 занимает 5-е место в Кубке конструкторов, тогда как год назад на этой стадии сезона она была второй, уступая только Red Bull Racing. Ситуацию прокомментировал руководитель команды из Сильверстоуна, Майк Крак.

Начало прошлого сезона вообще было самым успешным в её истории: Фернандо Алонсо поднимался на подиум в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии, в Азербайджане занял 4-е место, но затем вновь финишировал в первой тройке в Майами, а в Монако вообще боролся за победу, но в итоге занял 2-е место.

Но в 2024-м ему пока не удавалось подняться на подиум, и его лучшим результатом пока остаётся 5-е место в Джидде, хотя очки он заработал во всех гонках, прошедших с начала сезона. Чего не скажешь о Лэнсе Стролле, его напарнике, который лишь дважды вошёл в призовую десятку.

И всё-таки в командном зачёте Aston Martin всего одно очко уступает Mercedes, хотя это объясняется скорее не скоростью зелёных машин, а проблемами заводской команды штутгартского концерна. «Нельзя сказать, что мы находимся на некоей ничейной территории. Мы однозначно не уступаем Mercedes и не так уж далеко отстаём от McLaren, – заявил Крак. – Это обнадёживает, хотя итоги каждого уик-энда отражают лишь расстановку сил в конкретный момент сезона. Нам предстоит подтвердить наши возможности на предстоящих гонках в Китае, Майами и Имоле».

В Японии команда решила рискнуть: Алонсо стартовал на мягких шинах, хотя покрытие трассы в Сузуке отличается агрессивностью, что неизбежно влечёт повышенный износ резины.

«Мы молились, чтобы облака закрыли солнце, однако вместо этого увидели замечательную погоду, – продолжил руководитель Aston Martin F1. – Но нам помогло то, что из-за инцидента с участием Даниэля Риккардо и Алекса Элбона гонка была остановлена красными флагами. Если вы стартуете на резине Soft, а затем гонка прерывается из-за аварии или появления автомобиля безопасности, то шины могут «отдохнуть», после чего контролировать их износ немного проще».

К японскому этапу чемпионата в Aston Martin подготовили ряд технических новинок, в том числе модернизировали днище AMR24. «Эти машины невероятно сложны, и порой не сразу удаётся найти оптимальный подход к использованию новых компонентов, – добавил Крак. – В Сузуке из-за дождя мы пропустили вторую тренировку, так что процесс изучения эффективности новинок продолжается. Но первое впечатление такое: нам удалось немного сократить отставание от лидеров, а также мы в состоянии удерживать позиции, которые в настоящий момент занимаем. Надо добиться, чтобы эти тенденции сохранялись и в дальнейшем».

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