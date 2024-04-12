<img title="Волошин находится в шортлисте французского клуба" src="/wp-content/uploads/2024/04/4c5520cb0a17a4e7f264e9bef8d7b954.jpg" alt="Волошин находится в шорте

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Вингер Динамо Назар Волошин попал в сферу интересов Страсбура.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, имя 20-летнего украинца фигурирует в шортлисте Страсбурга на летнее трансферное окно. Отметим, что этим клубом владеет компания BlueCo, которой также принадлежит Челси.

Команду возглавляет легендарный французский полузащитник Патрик Виейра. За 6 туров до конца чемпионата Франции Страсбур занимает 12 место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей на 7 очков.

Волошин в этом сезоне стал одним из открытий в составе Динамо. На его счету 7 голов и 3 ассиста в 23 матчах сезона-2023/24.

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