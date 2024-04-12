«Это был тот единственный матч, в котором я действительно ничего не могла сделать». Элина Свитолина — о самой памятной игре за сборную Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о матче за сборную Украины, который запомнился ей больше всего

«Мой первый матч за сборную на взрослом уровне в Кубке Билли Джин Кинг против Серены Уильямс в Харькове (2012 год). Неплохое такое начало для юной девушки. Это был тот единственный матч, в котором я действительно ничего не могла сделать (Элина Свитолина уступила 1:6, 2:6, прим. BTU). Но это опыт.

Потом мне удалось победить ее как раз на Олимпиаде в Рио. Поэтому плохих матчей нет, каждый оставляет какой-то след. Тот поединок запомнился мне больше всего, потому что Серена — она легенда спорта, не только легенда тенниса. И вот спортсменка с такими достижениями приехала в Харьков. Поэтому это было невероятно.

Мы только вчера с Лесей Цуренко вспоминали, как мы играли против США и Австралии в Харькове. И как грустно, что сейчас мы не можем играть дома. Очень грустно сейчас вспоминать, как мы выступали… В Киеве, Черноморске… И не задумывались даже, что произойдет война и что мы не сможем играть дома перед нашими зрителями. Поэтому с этой стороны вспоминать эти матчи грустно. Но все наши поединки в Украине были невероятные. Я помню поддержку, которую мы почувствовали в Харькове на матче против Австралии. Это был очень крутой матч, организация была просто замечательная. Этих домашних матчей было немного и поэтому они запомнились», — рассказала Элина Свитолина в интервью телеканалу Setanta Sports.

btu.org.ua