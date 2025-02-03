ATP опубликовала календарь турниров на 2026 год

Ассоциация теннисистов профессионалов представила расписание соревнований на следующий сезон
В следующем году планируется проведение 59 турниров в 29 странах. Основные изменения в календаре на сезон-2026:
• турнир ATP 250 в Эшториле вернётся в календарь и пройдёт в июле
• турнир ATP 250 в Марселе перенесён с февраля на октябрь
• турнир ATP 250 в Стокгольме перенесён с октября на ноябрь
• турнир ATP 250 в Меце не состоится в следующем году
Теннисный сезон 2026 года завершится Итоговым турниром ATP в Турине, Финалом Кубка Дэвиса в Италии и Молодёжным Итоговым турниром в Джидде. С полным календарём турниров ATP на следующий год можно ознакомиться по ссылке.