ATP опубликовала календарь турниров на 2026 год

Ассоциация теннисистов профессионалов представила расписание соревнований на следующий сезон



В следующем году планируется проведение 59 турниров в 29 странах. Основные изменения в календаре на сезон-2026:

• турнир ATP 250 в Эшториле вернётся в календарь и пройдёт в июле

• турнир ATP 250 в Марселе перенесён с февраля на октябрь

• турнир ATP 250 в Стокгольме перенесён с октября на ноябрь

• турнир ATP 250 в Меце не состоится в следующем году

Теннисный сезон 2026 года завершится Итоговым турниром ATP в Турине, Финалом Кубка Дэвиса в Италии и Молодёжным Итоговым турниром в Джидде. С полным календарём турниров ATP на следующий год можно ознакомиться по ссылке.

btu.org.ua