Команда Евгения Мурзина 6 февраля сыграет на выезде с Португалией, а затем 9 февраля проведет в Риге номинально домашний матч с Северной Македонией

Женская сборная Украины начала подготовку к заключительным матчам отбора на Евробаскет-2025 против Португалии и Северной Македонии.

Команда Евгения Мурзина собралась в Риге, где проводит тренировки накануне выездного матча с Португалией.

В предстоящих играх отбора на Евробаскет-2025 сборной Украины не смогут помочь Вероника Любинец, у которой травма спины и Наталья Цюбик, повредившая колено. Ранее обе баскетболистки вошли в заявку национальной команды для подготовки к матчам с Португалией и Северной Македонией.

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Команда Евгения Мурзина занимает третье место в группе G, набрав 5 очков. Сине-желтые отстают от лидера Сербии на три очка и потеряли шансы выиграть свой квартет. В финальную часть турнира выходит победитель группы, а также команда, которая заняла одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49).

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Заключительные матчи отбора украинки проведут на этой неделе. В четверг, 6 февраля, сине-желтые сыграют на выезде с Португалией. Затем в воскресенье, 9 февраля, команда Мурзина примет Северную Македонию в номинально «домашнем матче», который пройдет в Риге.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

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