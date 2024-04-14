Після сирени у Дніпрі виникла сутичка, в яку втрутився навіть Натяжко – рознімали ледь не всією командою

14 квітня «Дніпро» переміг «Черкаські Мавпи» у третьому матчі півфінальної серії плей-оф Суперліги з рахунком 78:73.

Увесь місяць це протистояння супроводжувалося біфом Андрія Агафонова, Володимира Конєва та Станіслава Тимофеєнка, які показували один одному жест «варіння борщу».

Після завершення матчу трансляція залишилася активною і ми побачили, як капітан дніпрян спровокував Романа Новікова та Андрія Агафонова цим самим жестом. Згодом до конфлікту приєднався тренер «Дніпра» Володимир Коваль, решта команди та навіть Кирило Натяжко (який цього сезону виступав за дніпрян).

Хвилинну сутичку вдалося оперативно вгамувати:

Відео/фото: ФБУ

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