Реал с Луниным неожиданно уступил Лиллю в Лиге чемпионов

Единственный гол был забит в ворота украинского голкипера с пенальти

Лилль на своем поле одержал неожиданную победу над Реалом в матче второго тура Лиги чемпионов — 1:0.

Коллектив Бруно Женезио почти идеально отработал в обороне. Первый тайм клонился к нулевой ничьей, когда Эдуардо Камавинга после подачи со стандарта сыграл рукой, и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. К «точке» подошел Джонатан Дэвид и уверенно переиграл украинца Андрея Лунина, который занял пост №1 из-за травмы Тибо Куртуа.

Украинский голкипер впервые сыграл в нынешнем сезоне и не сумел сохранить ворота в неприкосновенности, однако в целом сыграл без нареканий, выполнив два сэйва.

У противоположных ворот звездная атака Бланкос во главе с Джудом Беллингемом, Винисиусом Джуниором и вышедшим на замену Килианом Мбаппе создала несколько полумоментов, но так и не сумела распечатать Люка Шевалье. В последней четверти матча Реал прижал своего соперника, но Доги выстояли, а Шевалье стал полноправным героем встречи.

После двух туров у обеих команд — по три очка. В конце октября Реал примет Боруссию Д, а Лилль отправится в гости к Атлетико.

Лига чемпионов. 2-й тур

Лилль — Реал Мадрид — 1:0 (1:0)

Гол: Дэвид, 45+3, с пен.

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