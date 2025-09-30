Матч Харьковских Соколов и Запорожья откроет новый сезон в Суперлиге

Также в первый день турнира 3 октября Черкасские Мавпы встретятся с чемпионом Днепром

Стало известно расписание первого тура Суперлиги Favbet-2025/26. Напомним, новый сезон стартует в пятницу, 3 октября.

В первом матче турнира Харьковские Соколы встретятся с Запорожьем. Также в пятницу Черкасские Мавпы сыграют с чемпионом Днепром. Всего в первом туре пройдут девять матчей в Киеве, Черкассах и Ивано-Франковске.

Суперлига Favbet-2025/26. 1-й тур

3 октября, пятница

15:00 Харьковские Соколы — Запорожье

18:00 Черкасские Мавпы — Днепр

4 октября, суббота

13:00 Ровно — Кривбасс

14:00 Харьковские Соколы — Днепр

16:00 Киев-Баскет — Нико-Баскет

17:00 Черкасские Мавпы — Запорожье

18:00 Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк

5 октября, воскресенье

13:00 Ровно — Нико-Баскет

16:00 Киев-Баскет — Кривбасс

Регулярный чемпионат пройдет в три круга, после которых лучшие восемь команд выйдут в плей-офф, где разыграют медали сезона.

Стоит отметить, что матчи регулярного чемпионата будут проходить в формате баблов, но в этом сезоне игровыми днями будут преимущественно пятница, суббота, воскресенье. При этом четыре команды будут играть в одном бабле, еще четыре команды – в другом, а две команды сыграют в рамках тура матч между собой.

В минувшем сезоне-2024/25 Днепр во второй раз подряд выиграл национальную Суперлигу. Команда Владимира Коваля в трех матчах в финале обыграла Киев-Баскет (2:1).

