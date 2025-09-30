Connect with us
Челси – Бенфика: Прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов
Футбол

Челси – Бенфика: Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

30 сентября “Челси” примет “Бенфику” на “Стэмфорд Бридж”. Прогноз на матч, анонс и трансляция на MEGOGO.

30 сентября на стадионе “Стэмфорд Бридж” пройдет матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором “Челси” примет “Бенфику”. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Матч “Челси” – “Бенфика” можно будет посмотреть в Украине на стриминговой платформе MEGOGO. Это эксклюзивный транслятор матчей Лиги чемпионов на территории нашей страны. Поединок будет доступен в записи, а сама трансляция будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Для тех, кто не сможет посмотреть матч в прямом эфире, платформа предоставляет возможность просмотра записи, чтобы не упустить самые важные моменты встречи.

Челси

“Челси” добился хороших результатов под руководством Марески. Основная цель была вернуть команду в число лидеров английского футбола, и это удалось достичь еще весной, хотя было понятно, что Лига чемпионов будет доступна лишь с пятого места. Команда не подвела и в Лиге конференций: при поддержке Мудрика, до его дисквалификации, “Челси” подтвердил статус фаворита, выиграв, несмотря на участие в основном полурезервным составом. Летний сюрприз для клуба – победа в клубном чемпионате мира, что стало приятным достижением.

Однако проблемы всё-таки остались. В Лиге чемпионов “Челси” начал с поражения в Мюнхене, когда “Бавария” воспользовалась ошибками соперников. Параллельно были осечки в АПЛ, а в Кубке Лиги команда проиграла “Линкольн Сити” из Лиги 1, хотя смогла одержать волевую победу после перерыва. Сейчас “Челси” нужно добиться успеха, чтобы укрепить свои позиции.

Бенфика

“Бенфика” год играла под руководством Бруну Лаже. Этот тренер не провалился: клуб выиграл Кубок Лиги и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Однако в борьбе за первое место в Примейре команда уступила “Спортингу”. Им же “Бенфика” уступила и в кубке. Новый сезон начинался весьма удачно, с побед в Суперкубке и Примейре, а также в квалификации Лиги чемпионов. Однако на старте сентября команда столкнулась с большими проблемами в обороне: сначала было упущено победное очко с “Санта-Кларой”, а затем и поражение от “Карабаха”, несмотря на то, что “Бенфика” вела 2:0.

После этого тренерское место занял Моуринью, который принес клубу важные победы, но во втором матче команда потеряла очки. Сейчас у “Бенфики” есть амбиции вернуть себе форму и победы, в том числе и в Лиге чемпионов.

Статистика личных встреч

“Челси” имеет отличную статистику в играх против “Бенфики”: четыре победы в четырех матчах. Правда, летом на чемпионате мира была ничья 1:1 после основного времени, но в экстра-тайме “Челси” выиграл 4:1.

Прогноз на матч Челси – Бенфика

Букмекеры не верят в успешное возвращение Моуринью в Лондон. У хозяев на данный момент гораздо сильнее состав, и они, скорее всего, снова одержат победу в этом поединке. Ожидается, что “Челси” возьмет три очка в Лиге чемпионов.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов.

