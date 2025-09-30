Сауль Альварес перенесет операцию после поражения от Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (63–3–2, 39 КО) не сможет вернутся на ринг в феврале 2026 года. Об этом сообщил авторитетный инсайдер The Ring Майк Коппинджер.

По информации источника, после последнего боя «Канело» почувствовал дискомфорт в локте и теперь вынужден перенести операцию. Изначально, мексиканец планировал выйти на ринг через четыре месяца, но теперь его возвращение придется отложить – боксеру понадобится больше времени, чтобы полностью восстановиться.

Альварес вышел на ринг в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе в поединке против американца Теренса Кроуфорда и уступил единогласным решением судей. Мексиканец потерял титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

35-летний боксер имеет контракт с Riyadh Season – ранее договорился с влиятельным саудовским функционером Турки Аль-Шейхомо том, что проведет три поединка. Первый был с Кроуфордом, осталось еще два.

Держали под прицелом. Абсолютного чемпиона мира остановила полиция

sport.ua