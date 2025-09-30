Галатасарай – Ливерпуль: Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

30 сентября на стадионе “Тюрк Телеком Арена” состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов, где “Галатасарай” примет “Ливерпуль”. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Трансляция

Матч “Галатасарай” – “Ливерпуль” можно будет посмотреть в Украине на стриминговой платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором матчей Лиги чемпионов на территории нашей страны. Игра будет доступна в записи, а трансляция будет сопровождаться комментариями на украинском языке. Для тех, кто не сможет смотреть матч в прямом эфире, платформа предоставит возможность просмотра игры в удобное время, чтобы не пропустить важнейшие моменты встречи.

Галатасарай

“Галатасарай” продолжает доминировать в турецкой Суперлиге. Уже после 7 матчей команда имеет идеальный результат: 7 побед, что позволяет ей с 21 очком занимать 1-е место в турнирной таблице. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.

Однако в Лиге чемпионов турецкий клуб испытал жестокий удар. В первом туре основного этапа они проиграли “Айнтрахту” с разгромным счётом 5:1, что стало значительным разочарованием для команды.

Ливерпуль

Английский “Ливерпуль” также показывает отличный старт сезона. В АПЛ “мерсисайдцы” одержали 5 побед в 6 матчах, что позволяет им с 15 очками быть на первом месте в таблице. Единственное поражение произошло в субботу в матче 6-го тура против “Кристал Пелас”. В Кубке английской лиги “Ливерпуль” победил “Саутгемптон” и квалифицировался в 1/8 финала.

В Лиге чемпионов команда начала с тяжёлой домашней победы над “Атлетико” с результатом 3:2.

Личные встречи

С 2002 по 2011 год команды сыграли между собой шесть матчей. 2 из них завершились вничью, 1 победу одержал “Ливерпуль”, а в остальных 3-х победу праздновал “Галатасарай”.

Интересные факты

“Галатасарай” забил 19 голов и пропустил всего 2 в текущем сезоне турецкой Суперлиги — лучший результат среди всех команд.

Ни один из последних 4-х матчей “Ливерпуль” не смог завершить без пропущенных голов.

“Ливерпуль” забил 12 голов в текущем сезоне АПЛ — лучший результат среди всех команд.

“Галатасарай” забивал первым в каждом из последних 10 матчей. “Ливерпуль” забивал первым в 9 из этих встреч.

Возможные стартовые составы

Галатасарай: Чакир — Эльмали, Бардакчи, Санчес, Шаллай — Сара, Торрейра — Йилмаз, Гюндоган, Сане — Икарди

Ливерпуль: Алиссон — Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли — Макалистер, Гравенберг — Гакпо, Собослай, Салах — Экитикэ

Прогноз

Эксперты-букмекеры рекомендуют ставить на победу “Ливерпуля” с коэффициентом 1.68.

