Симеоне дисквалифицирован на матч Лиги чемпионов
Футбол

Диего Симеоне пропустит матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации от УЕФА

Диего Симеоне, тренер «Атлетико», пропустит один матч Лиги чемпионов после инцидента с болельщиком «Ливерпуля».

УЕФА дисквалифицировал тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на один матч Лиги чемпионов. Это решение было принято после инцидента в игре против «Ливерпуля», когда наставник «Атлетико» вступил в конфликт с болельщиком команды противника. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Симеоне извинился за свое поведение, но отметил, что ему надоели постоянные оскорбления со стороны фанатов «Красных». Несмотря на его извинения, УЕФА сочло действия тренера неподобающими, что привело к дисквалификации.

Как результат, Симеоне пропустит следующий матч своей команды в Лиге чемпионов против «Айнтрахта Франкфурт». Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Атлетико» уступил «Ливерпулю» в напряженной встрече с результатом 2:3.

