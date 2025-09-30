Connect with us
Манчестер Ю. предложит 80 миллионов евро за Вальверде
Футбол

Манчестер Юнайтед готовит рекордное предложение по Вальверде из Реала

Манчестер Юнайтед» готовит предложение за Федерико Вальверде из «Реала» на сумму 80 миллионов евро и Кобби Мейну. Реал не хочет терять игрока.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готовит суперпредложение на сумму 80 миллионов евро и футболиста Кобби Мейну в обмен на 27-летнего уругвайца, сообщает Fichajes. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Однако «Реал» не собирается расставаться с Вальверде, рассматривая его как важнейшую стратегическую часть своей команды. Контракт игрока с мадридцами истекает летом 2029 года, и клуб намерен удержать его в своей структуре.

Манчестер Ю. предложит 80 миллионов евро за Вальверде

В текущем сезоне Вальверде продемонстрировал отличную форму, проведя 8 матчей и отдав 3 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

Напомним, мы также писали о том, как бесплатно смотреть Лигу чемпионов в 2025 году.

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis