Манчестер Ю. предложит 80 миллионов евро за Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готовит суперпредложение на сумму 80 миллионов евро и футболиста Кобби Мейну в обмен на 27-летнего уругвайца, сообщает Fichajes. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Однако «Реал» не собирается расставаться с Вальверде, рассматривая его как важнейшую стратегическую часть своей команды. Контракт игрока с мадридцами истекает летом 2029 года, и клуб намерен удержать его в своей структуре.

В текущем сезоне Вальверде продемонстрировал отличную форму, проведя 8 матчей и отдав 3 голевых передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.

