Ребров остается тренером сборной Украины

Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины на ближайшие матчи отборочного цикла ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном, которые состоятся 10 и 13 октября. Вопрос о возможном уходе тренера был решен, и, несмотря на интерес греческого клуба «Панатинаикос», Ребров продолжит работу с национальной командой. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Как сообщает Sport.ua, президент УАФ Андрей Шевченко категорически выступил против досрочного расторжения контракта с Ребровым, несмотря на предложения от греков. Шевченко настоял на том, чтобы Ребров завершил отборочный цикл и вел команду в октябрьских матчах.

Пока неизвестно, будут ли предложения от «Панатинаикоса» после завершения отборочного этапа, поскольку клуб собирался официально оформить сотрудничество с Ребровым уже на этой неделе.

Подготовка к матчу с Исландией начнется 6 октября, а в настоящее время сборная Украины занимает третье место в группе, набрав всего одно очко.

