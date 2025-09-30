Пекин. Паолини продлила свою беспроигрышную серию и вышла в четвертьфинал

Жасмин Паолини выиграла матч четвертого круга на турнире WTA 1000 в Китае



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертый круг

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Мари Боузкова (Чехия) 6:2, 7:5

Итальянская теннисистка одержала шестую победу подряд. Напомним, что перед выступлением в Пекине Паолини в составе сборной Италии выиграла трофей в Кубке Билли Джин Кинг.

Жасмин седьмой раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000, в том числе в четвертый в этом году. Она стала второй итальянкой за время проведения соревнований этой серии (с 2009 года), которая в одном сезоне достигла такого количества четвертьфиналов. В 2013 году Сара Эррани сыграла шесть таких матчей.

Следующей соперницей Паолини в Пекине будет Аманда Анисимова. В 2021 году теннисистки встречались на грунтовом турнире WTA 250 в Парме, где сильнее была американка.

Фото: Getty Images.

