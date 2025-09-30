Пекин. Паолини продлила свою беспроигрышную серию и вышла в четвертьфинал

Жасмин Паолини выиграла матч четвертого круга на турнире WTA 1000 в Китае
Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Четвертый круг
Жасмин Паолини (Италия, 6) – Мари Боузкова (Чехия) 6:2, 7:5
Итальянская теннисистка одержала шестую победу подряд. Напомним, что перед выступлением в Пекине Паолини в составе сборной Италии выиграла трофей в Кубке Билли Джин Кинг.
Жасмин седьмой раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000, в том числе в четвертый в этом году. Она стала второй итальянкой за время проведения соревнований этой серии (с 2009 года), которая в одном сезоне достигла такого количества четвертьфиналов. В 2013 году Сара Эррани сыграла шесть таких матчей.
Следующей соперницей Паолини в Пекине будет Аманда Анисимова. В 2021 году теннисистки встречались на грунтовом турнире WTA 250 в Парме, где сильнее была американка.
Фото: Getty Images.
