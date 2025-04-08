Монте-Карло. Берреттини обыграл вторую ракетку мира Зверева, Коболли продлил свою победную серию

Результаты матчей вторника на турнире ATP 1000 в Монако



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Педро Мартинес (Испания) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 1:6, 6:2

Алексей Попырин (Австралия) – Уго Умбер (Франция) 3:6, 7:6(2), 6:4

Григор Димитров (Болгария, 15) – Николас Ярри (Чили) 6:3, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Брэндон Накашима (США) 6:2, 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) – Хольгер Руне (Дания, 10) 6:2, 3:0 (отказ)

Флавио Коболли (Италия) – Душан Лайович (Сербия, Q) 6:4, 6:2

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Корентен Муте (Франция, Q) 4:6, 6:1, 6:4

Томаш Махач (Чехия) – Себастиан Баэс (Аргентина) 4:6, 6:1, 6:4

Артур Фис (Франция, 12) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:7(3), 6:4, 6:2

Фрэнсис Тиафо (Франция, 14) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:2, 5:7, 7:6(5)

Флавио Коболли продлил свою беспроигрышную серию после титула ATP 250 в Бухаресте, который он выиграл на прошлой неделе. Отметим, что итальянец впервые играет в основной сетке в Монте-Карло. Дальше он сыграет против Артура Фиса.

Фрэнсис Тиафо успешно провел свой дебютный матч на турнире в Монако, при этом отыграл один матчбол в решающем сете. За выход в третий круг американец будет бороться с Алексеем Попыриным, которого обыграл в прошлом сезоне на US Open.

Маттео Берреттини (Италия) – Александр Зверев (Германия, 1) 2:6, 6:3, 7:5

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Джордан Томпсон (Австралия) 4:6, 6:4, 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Маркос Гирон (США) 6:1, 6:1

Маттео Берреттини (№34 ATP) одержал свою шестую в карьере победу над игроком из топ-5 рейтинга и первую с января 2023 года. Итальянец третий раз смог обыграть Зверева за семь встреч с ним. Отметим, что Зверев девятый раз выступил в Монте-Карло и только второй раз не смог пройти дальше второго круга.

Стефанос Циципас шестой раз подряд успешно стартует на турнире в Монако. Напомним, что греческий теннисист, помимо трофея в прошлом сезоне, также становился чемпионом в 2021 и 2022 годах.



Фото: Getty Images.

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