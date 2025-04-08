Даниил Трахт выиграл чемпионат Финляндии и первым поднял кубок

«Лукко» U20 – чемпион Финляндии

Нападающий из Днепра 22-летний Даниил Трахт стал триумфатором престижной финской лиги U20 SM-sarja. Молодежная команда «Лукко» в присутствии 3 206 зрителей и в составе с украинцем выиграла финальный матч плей-офф №3 у «Киекко-Эспоо» (4:2) и всухую закрыла серию до трех побед: 3–0.

Капитан «Лукко» Даниил Трахт под №23 первым поднял кубок над головой, принеся команде третий трофей за пять последних лет! Для самого Трахта – это второй чемпионский титул с молодежной командой «Лукко» из Раумы.

В нынешнем плей-офф Трахт набрал – 5 (1+4) очков в 9 играх за молодежку «Лукко» и заработал две минуты штрафа. Также Даниил отыграл один поединок в плей-офф за взрослую команду из Раумы, которая также продолжает соревноваться за титул. Всего наш легионер набрал рекордные 54 очка в 49 играх в сезоне (вместе с плей-офф).

sport.ua