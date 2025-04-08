Джереми Кларксон предложил, как сделать гонки интереснее

Британский телеведущий Джереми Кларксон – большой поклонник Формулы 1. После финиша не самой захватывающей гонки в Японии Джереми в свойственной ему юмористической манере предложил решение, которое сделает борьбу на трассе интереснее.

«У меня была идея, как сделать гонки Формулы 1 более захватывающими, – написал Кларксон в соцсетях. – Не используйте трассы, на которых сложно обгонять. Это очевидно. Нужно принять тот факт, что машины стали шире, и приезжать на трассы, которые для них подходят, игнорируя прошлые «заслуги». В конечном итоге, именно болельщики приносят доход.

Гонка Формулы 1 в Японии дала мне представление о том, каково это смотреть крикет».

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