Хирн рассказал, кто станет лицом бокса после ухода Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный американский промоутер Эдди Хирн назвал трех боксеров, которые в будущем станут суперзвездами бокса.

«Для меня это Джесси Родригес. Все из-за его возраста. Да, он сейчас представляет один из самых легких дивизионов, но может подняться в будущем. Он станет великим боксером своего поколения. Считайте он уже чемпион в двух дивизионах, а будет минимум в четырех.

Думаю и Шакур Стивенсон станет полноценно суперзвездой, а поможет ему Джервонта Дэвис, которого он победит. Еще назову Джарона Энниса, верю что он когда-то победит Кроуфорда», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua