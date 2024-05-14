Кого оскорбил? Джейк Пол отреагировал на стычку команд Усика и Фьюри

Twitter. Джейк Пол

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

Причины конфликта пока неизвестны. В результате стычки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб.

Популярный блогер Джейк Пол, который 20 июля выйдет на ринг против легендарного Майка Тайсона, отреагировал на схватку команд Усика и Фьюри:

«Шоу клоунов», – написал Пол в своем Twitter.

ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался

sport.ua