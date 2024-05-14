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Футбол

Штутгарт выкупит защитника Санкт-Галлена — Инсайдер

Стергиу подпишет новый контракт с немецким клубом

Штутгарт выкупит защитника Санкт-Галлена - Инсайдер

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник "Санкт-Галлена" Леонидас Стергиу, который сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды, может покинуть свою команду.

    По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб предложил 20-летнему игроку остаться. "Штутгарт" активирует опцию выкупа за 2 миллиона евро, а Стергиу подпишет новый контракт до 2028 года.

    Леонидас в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 1 гол в 15 матчах.

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