Рим. Швёнтек победила Кербер и выиграла девятый матч подряд, Гауфф и Чжэн Циньвэнь встретятся в 1/4 финала

На турнире WTA 1000 в столице Италии проходят матчи четвёртого круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Анжелик Кербер (Германия, SR) 7:5, 6:3

Мэдисон Кис (США, 18) — Сорана Кырстя (Румыния, 28) 6:2, 6:1

Коко Гауфф (США, 3) — Паула Бадоса (Испания, SR) 5:7, 6:4, 6:1

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Наоми Осака (Япония, SR) 6:2, 6:4

Ига Швёнтек продлила свою победную серию до девяти матчей и четвёртый сезон подряд сыграет в четвертьфинал турнира в Риме. Напомним, что неделю назад полька стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде. В столице Италии Швёнтек выигрывала титул в 2021 и 2022 годах, а в предыдущем сезоне она не смогла доиграть четвертьфинал из-за травмы бедра.

Мэдисон Кис впервые за три встречи обыграла Сорану Кырстю и во второй раз за десять выступленией в Риме сыграет в четвертьфинале. Восемь лет назад американка смогла дойти до финала. Дальше Кис попробует взять реванш у Иги Швёнтек за поражение в полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде полторы недели назад.

Коко Гауфф одержала вторую победу в пяти сыгранных матчах против Паулы Бадосы и второй раз вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Три года назад американке удалось дойти до полуфинала.

Чжэн Циньвэнь сравняла счёт в очных встречах с Наоми Осакой, которой уступила в 2022 году на хардовом турнире WTA 500 в Сан-Хосе. Китаянка второй год подряд сыграет в четвертьфинале соревнований в Риме.

Отметим, что Коко Гауфф и Чжэн Циньвэнь ранее не играли друг против друга.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua