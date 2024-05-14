Формула Е: Шварцман показал лучшее время тестов

Резервный гонщик команды Ferrari в Формуле 1 Роберт Шварцман показал лучшее время на тестах новичков Формулы Е в Берлине.

За рулём DS Penske Роберт возглавил протокол как утренней, так и дневной сессии. Свой лучший круг Шварцман проехал днём за 1:01.937 секунды, что всего на две десятых медленнее лучшего времени, показанного во время этапа Формулы Е в минувший гоночный уик-энд.

Работа на трассе дважды прерывалась красными флагами – с утра из-за Дриса Вантура, а днём причиной остановки сессии стал резервный гонщик Aston Martin Фелипе Другович.

В утренней сессии Шварцман показал лучшее время, 1:02.150 секунды, уже в первые десять минут сессии. Его результат никто не смог превзойти. Роберт оказался на 0,071 с быстрее Друговича на Maserati, который в свою очередь проехал круг на 0,006 с быстрее резервного гонщика Mercedes Фредерика Вести.

Красные флаги появились после того, как Вантур разбил машину в четвёртом повороте. Для Дриса тесты на этом завершились.

В дневной сессии Шварцман вновь показал быстрейшее время, которое так и осталось лучшим временем дня. Фелипе Другович остановился на трассе, став причиной появления красных флагов. После ремонта машины Другович продолжил работу.

Второе время по итогам сессии показал Джек Кроуфорд за рулём машины команды Andretti. Замкнул тройку чемпион DTM 2022 года Шелдон ван дер Линде. Гонщик Формулы 2 Куш Маини за рулём Mahindra показал пятое время. Лидер личного зачёта Формулы 2 Зейн Мэлони стал восьмым.

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