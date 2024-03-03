WEC: Тройной успех гиперкаров Porsche в Катаре

Команда Porsche Penske Motorsport одержала свою первую победу в чемпионате мира по гонкам на выносливость: её гиперкар Porsche 963 первым пересёк линию финиша гонки в Катаре, открывавшей сезон в WEC. Более того, остальные места на подиуме по итогам «1812 км Катара» тоже заняли экипажи, выступающие на таких же спортпрототипах.

Разумеется, в прошлом машины прославленной немецкой марки одержали множество побед, в том числе в абсолютном зачёте на этапах WEC, но в предыдущий раз это было в 2017 году, после чего в Porsche свернули программу в гонках на выносливость. Теперь же, на новом витке истории, когда этот чемпионат вновь на пике популярности, компания Porsche вернулась, объединив силы с американской командой Роджера Пенске.

Но если в прошлом году гонщики Porsche Penske Motorsport лишь один раз поднялись на подиум в классе LMDh, то сейчас начали сезон с победы. Её завоевал экипаж №6 в составе Лорана Вантура, Кевина Эстре и Андре Лоттерера, второе место заняло трио британской команды Jota (Уилл Стивенс/Каллум Айлотт/Норман Нато), а на третью ступень подиума поднялся второй экипаж Porsche Penske, выступающий под №5 (Мэтт Кэмпбелл/Майкл Кристенсен/Фредерик Маковеки).

Однако этому экипажу повезло, поскольку до предпоследнего круга гонки на второй позиции ехал гиперкар заводкой команды Peugeot с Жаном-Эриком Вернем за рулём, но буквально перед самым финишем у него возникли технические проблемы, и в итоге ему досталось только 7-е место. Впрочем, уже после финиша стало известно, что он вообще был дисквалифицирован за нарушения регламента, как спортивного, так и технического.

Четвёртым на финише гонки, длившейся почти 10 часов, был экипаж заводкой команды Cadillac (Алекс Линн/Эрл Бамбер/Себастьен Бурдэ), а замкнула первую пятёрку итальянская команда AF Corse, на вооружении которой гиперкар Ferrari 499P, и его пилотировали Роберт Кубица, Роберт Шварцман и Йифей Йе. Они стали лучшими из трёх экипажей, выступающих на спортпрототипах, построенных в Маранелло.

К успехам Toyota на трассах WEC все давно привыкли, но на этот раз гонщики японской команды заняли только 6-е место: видеть на нём Камуи Кобаяши и Майка Конвея несколько непривычно. С этого года в составе их экипажа выступает ещё и Ник де Вриз.

Команда Alpine заработала первые очки в дебютной гонке гиперкара A424, который пилотировали Шарль Милези, Фердинанд Габсбург и Поль-Лу Шатен – они заняли 9-е место. На последней строчке призовой десятки в итоговом протоколе гонки в Катаре – ещё один экипаж Toyota в составе Себастьена Буэми, Рио Хиракавы и Брендона Хартли.

Трио заводской команды Lamborghini, за которую выступает Даниил Квят вместе с напарниками, Мирко Бортолоти и Эдоардо Мортарой – на 14-м месте.

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