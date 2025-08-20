Штайнер: В McLaren должны поверить в себя

Бывший руководитель Haas Гюнтер Штайнер считает, что у Ландо Норриса ещё есть шансы на титул в личном зачёте в этом году. Для этого, по мнению Штайнера, в McLaren должны поверить в собственные силы и перестать ошибаться.

Гюнтер Штайнер: «У Макса наибольшие шансы на титул, но он больше не может себе позволить допускать ошибки. Если он ещё несколько раз ошибётся, то окажется под прессингом. В свою очередь если в McLaren перестанут ошибаться, то Ландо Норрис сможет приблизиться к Максу.

Я не критикую McLaren, они отлично справляются с работой, но им нужно поверить в себя – тогда они смогут выиграть все гонки. Они должны научиться выигрывать.

Побеждать сложно, даже обладая хорошей машиной, но ещё сложнее стабильно побеждать. Если они сделают этот оставшийся шаг и начнут побеждать стабильно… В McLaren должны перестать бояться самих себя, и тогда Ландо сможет навязать борьбу Максу.

Если Макс не будет ошибаться и временами соглашаться на финиш на подиуме вместо победы, то сохранит нынешнее солидное преимущество по очкам. Мне нравится Макс, и он это знает, но в оставшихся гонках ему нужно соблюдать осторожность».

