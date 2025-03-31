Porsche Йохена Риндта выставлена на торги

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на продажу исторический автомобиль, связанный с биографией Йохена Риндта, легендарного австрийского гонщика, о котором все, кто интересуется автоспортом, знают, что он был единственным, кто стал чемпионом мира посмертно.

Это было в 1970 году: Риндт, выступая за Team Lotus, одержал в том сезоне пять побед, но погиб, попав в аварию во время тренировки в Монце перед Гран При Италии. Однако до конца сезона никто так и не смог опередить его по числу набранных очков.

Стоит добавить, что хорошим другом Йохена был Берни Экклстоун, который занимался его карьерой, но это уже другая история.

И вот теперь на торги выставляется уникальная машина Porsche 911 S, модель 1967 года, выкрашенная по желанию Риндта в яркий цвет Banana Yellow, на которой он ездил, когда был заводским гонщиком Porsche.

Контракт с немецкой компанией он подписал в 1965-м, выступал за её заводскую команду в гонках на выносливость, а через пару лет получил в свой распоряжение новый спорткар 911-й модели, впоследствии ставшей классической.

Но в 1969 году Йохен Риндт перешёл в Team Lotus, на машинах которой стояли двигатели Ford, поэтому личным автомобилем австрийца стал Ford Mustang, а 911-ю ярко-жёлтого цвета пришлось вернуть компании Porsche.

Разумеется, после этого история машины продолжалась, в том числе она не раз выходила на старт ралли, сменила немало владельцев, но в итоге в 2011 году попала в руки человека, знавшего толк в таких автомобилях. Он понимал историческую ценность этого экземпляра, поэтому заказал полную его реставрацию в заводских условиях, и теперь автомобиль приобрёл полностью оригинальный вид и комплектацию.

Процесс тщательной реставрации длился два с половиной года и обошёлся владельцу более чем в 200 тысяч евро. В минувший уик-энд исторический спорткар Porsche выставлен на торги, но они носят закрытый характер, поэтому мы вряд ли узнаем, в чью частную коллекцию попадёт эта машина, и сколько за неё заплатит новый владелец. Но эксперты оценивают лот примерно в полмиллиона евро.

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