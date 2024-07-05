Алекс Элбон: Мы экспериментировали с настройками

В пятничных тренировках Гран При Великобритании команда Williams работала с тремя гонщиками – в первой на трассу выезжал Франко Колапинто, дебютировавший за рулём Формулы 1 в официальной сессии. Во второй сессии аргентинского гонщика сменил Логан Сарджент.

Алекс Элбон отработал обе тренировки и рассказал, что доволен скоростью машины на длинной серии кругов, тогда как квалификационный темп оставляет желать лучшего.

Алекс Элбон (13-й): «День получился неоднозначным. Скорость машины на длинной серии кругов выглядит многообещающей, и она хорошо управляется по сравнению с прошлым годом. Но над скоростью в квалификационном режиме ещё предстоит поработать.

Мы много экспериментировали с настройками и шинами, но пока не нашли правильный баланс. Вечером изучим собранные данные и вернёмся более сильными. Мы немного скорректируем настройки, а фактор британской погоды может дать нам шансы на выход в финал квалификации».

Логан Сарджент (17-й): «Я впервые пропустил первую тренировку, поэтому знал, что должен быстро набрать темп во второй сессии. Я чувствую, что у меня получилось. Скорость с пустым баком оказалась высокой, что позитивно. Мы сразу показали высокий темп, но очевидно, что есть области, над которыми предстоит поработать.

С полным баком картина несколько отличается, так что мне над этим предстоит поработать. Надеюсь, этот уик-энд сложится лучше, но сначала дождёмся субботу. В целом, мы сильно начали уик-энд».

Франко Колапинто (18-й в первой сессии): «Моя первая тренировка завершена! Мне понравился каждый круг и каждый поворот – я сделал всё, что мог. Потрясающий опыт. Я могу лучше, поскольку не во всех поворотах выжал из машины максимум. С полным баком у меня получилось лучше, но, конечно, мне было сложно на старых шинах.

Я благодарен Williams за эту возможность и поддержку от команды, которая выступает на совершенно другом уровне. Я очень горжусь тем, что мы сделали, но я должен продолжать работать, чтобы однажды вернуться за руль».

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