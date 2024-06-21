Риккардо: Результаты немного хуже, чем мы рассчитывали

Даниэль Риккардо признал, что в команде Visa RB рассчитывали показать более высокий темп на тренировках в Барселоне, тем более что к этому этапу был подготовлен целый комплекс технических новинок.

Даниэль Риккардо (16-й): «Подводя итоги пятницы, с одной стороны, можно сказать, что было весело, поскольку пилотировать всегда интересно. При этом я впервые ездил по этой трассе с обновлённым последним сектором, и он мне нравится больше. Трасса однозначно стала лучше, приобрела более динамичный характер, я это оценил.

С другой стороны, сегодня у нас были некоторые сложности. Мы надеялись, что будем более конкурентоспособны. Конечно, это ещё не квалификация, и вечером мы поработаем, чтобы со всем разобраться, но надо признать, что результаты немного хуже, чем мы рассчитывали.

Если говорить о технических новинках, то самая важная из них – это модернизированное днище. В процессе доводки машины этого поколения значительные усилия направлены именно на эту область. Полагаю, определённый оптимизм у нас всё-таки есть, и когда вечером мы займёмся детальным анализом, то постараемся получше разобраться с работой днища и найти оптимальный подход к настройкам.

Надеюсь, в субботу у нас в целом будет больше поводов для хорошего настроения, а пока мне кажется, что нам ещё есть над чем работать».

Юки Цунода (15-й): «Сегодня всё складывалось сложнее, чем обычно. Темп был не таким хорошим, как бы нам хотелось, поэтому надо разобраться, что мы упустили – надеюсь, завтра наши дела пойдут лучше.

Новинки работают так, как и ожидалось, но пока мы не вышли на тот уровень, на каком хотим быть, и теперь необходимо проанализировать всю собранную информацию, чтобы выяснить, в чём недорабатываем».

Алан Пермейн (гоночный директор): «Не самый простой день, первая сессия сложилась не лучшим образом, поскольку на машине Юки возникла проблема с системой охлаждения, и пришлось потратить время на её решение.

Также были неполадки в работе системы DRS на нашем новом заднем крыле, поэтому в оставшееся время тренировки из соображений предосторожности пришлось ездить с закрытым крылом.

Конечно, это заметно сказалось на результатах прохождения кругов, и получить полное представление о балансе машины было невозможно. Но ко второй сессии мы внесли определённые изменения и вернулись к более ранней версии крыла, а специалисты на базе команды займутся детальным анализом поведения нового крыла.

Мы скорректировали настройки, чтобы попытаться добиться более стабильного поведения задней части обеих машин, но надо признать, что и в ходе второй тренировки ни один из гонщиков не был в полной мере доволен поведением VCARB01.

Нам пока не хватает сцепления ведущих колёс с трассой, и вечером придётся потрудиться над улучшением настроек, поскольку надо постараться вернуться на прежний уровень – полагаем, что в субботу будем способны показать более высокие результаты.

Данные, собранные о работе новинок, нас в целом устраивают, но теперь необходимо сосредоточиться на работе ходовой части машины и оптимизировать настройки подвески».

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