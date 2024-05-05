Ландо Норрис: Я просто на седьмом небе!

Ландо Норрис выиграл Гран При Майами, и это была его 110-я гонка в Формуле 1. После финиша он пошутил, что успех пришёл «почти вовремя».

Ландо Норрис: «Вот это гонка! Победу мы одержали почти вовремя, ожидание было долгим, но наконец-то мне удалось выиграть гонку! Отличное достижение для всей нашей команды! Наконец-то я их порадовал. День длинный, гонка трудная, но в конце концов мы добились успеха, и я просто на седьмом небе!

Я горжусь нашей победой! Всё складывалось неплохо с самого первого дня. По ходу уик-энда я допускал небольшие промахи, но ещё с пятницы знал, что скорость у нас есть. Нескольких ошибок я не избежал, но сегодня нам удалось всё собрать воедино. Мы применили идеальную тактику, и всё это в полной мере окупилось.

Я благодарен всем в McLaren, буквально всем! И, конечно, я должен поблагодарить моих родителей! Полагаю, многие во мне сомневались, и за пять предыдущих лет моей не такой уж долгой карьеры я наделал немало ошибок, но сегодня мы всё сделали правильно. И это всё благодаря нашей команде! Я остался в McLaren, потому что поверил в этих людей и продолжаю верить. И сегодня мы доказали, что всё это было не зря».

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