Майкл Андретти откажется от своей доли в Andretti Global

Спустя несколько месяцев после того как в Формуле 1 отклонили заявку Andretti Global, в компании начались перестановки. Исполнительный директор Майкл Андретти намерен отказаться от своей части акцией в Andretti Global.

Официально это ещё не подтверждено, но об этом сообщают многочисленные источники делового издания Sportico. Майкл Андретти, возглавлявший компанию с 2002 года, не только перестанет быть совладельцем, но и уйдёт со всех операционных должностей, занявшись вопросами стратегического развития.

Компания, раннее известная как Andretti Autosport, в 2022 году получила значительные инвестиции от Дэна Таурисса и его холдинговой компании Group 1001, после подала заявку на участие в Формуле 1 и была переименована в Andretti Global.

Предполагается, что после ухода Майкла Андретти всё операционное управление перейдёт под контроль Дэна Таурисса, хотя публично об этом пока не говорится. На момент публикации материала Andretti Global и Дэн Таурисс не ответили на запросы о комментариях.

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