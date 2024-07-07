Гонщики Williams провели лучшую квалификацию в сезоне

В Сильверстоуне гонщики Williams провели самую успешную квалификацию в сезоне – Алекс Элбон повторил свою лучшую стартовую позицию, показав девятое время. Двенадцатое место Логана Сарджента – лучший результат американского гонщика в 2024 году. В команде рассчитывают закрепить успех в гонке и заработать очки.

Алекс Элбон (9-й): «Честно говоря, сегодня у нас была отличная машина, и я смог пройти в финал, несмотря на то, что погода держала всех в напряжении. Думаю, машина получила небольшие повреждения во второй сессии, что немного отразилось на скорости в финале, однако это не стало определяющим фактором. Не знаю, был ли шанс на восьмое место, но я всё равно очень рад. Я получил удовольствие от такой квалификации после нескольких сложных этапов.

На протяжении всего уик-энда нам не хватало темпа и мешали проблемы с балансом, но сегодня невысокая температура трассы сыграла нам руку, поскольку шины выдерживали большую дистанцию.

Учитывая, что и в воскресенье может быть переменчивая погода, нас ждёт интересная гонка с различными вариантами стратегии. Надеюсь, мы сможем побороться за несколько очков».

Логан Сарджент (12-й): «Уик-энд складывается хорошо, принимая во внимание тот факт, что я пропустил первую тренировку и перед квалификацией проехал всего несколько кругов с пустым баком.

Было непросто стабильно пилотировать в переменчивых условиях. Мы ожидали дождевую квалификацию, но уже в первой сессии трасса практически высохла. Машина была быстра, и я горжусь тем, что смог показать хорошие круги, когда это действительно имело значение.

Я вполне доволен своим кругом во второй части, хотя из-за недостаточной поворачиваемости потерял в Becketts одну или две десятые.

Погода на воскресенье обещает переменчивую погоду, но главное, что мы участвуем в борьбе. Сегодня вечером я сделаю домашнюю работу и буду готов к любым условиям на трассе».

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