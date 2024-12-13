Босс Формулы Е ставил на титул Макса Ферстаппена

Босс Формулы E Джефф Доддс несколько раз обвинял Формулу 1 в предсказуемости, а в феврале пообещал выплатить $250 тыс., если титул достанется кому-то ещё, а не Максу Ферстаппену.

После того как Ферстаппен, в гораздо более острой борьбе, чем ожидалось, выиграл титул, Доддс решил пожертвовать эти деньги на благотворительность.

Денежные средства будут разделены поровну между фондом Red Bull Wings for Life, занимающимся исследованиями спинного мозга, и новым фондом, призванным расширить возможности женщин в автоспорте.

В ответ Макс Ферстаппен пообещал, что в свободное время будет смотреть гонки Формулы Е, чего не делал прежде.

Джефф Доддс: «То, что начиналось как шутливая ставка в начале сезона, переросло в серьезное обязательство поддерживать гендерное равенство в нашем чемпионате, чтобы женщины постоянно соревновались в Формуле E.

Больше я ставок на Формулу 1 делать не буду. Макс заставил меня поволноваться по ходу сезона, но я рад, что в итоге он победил».

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