Амир ХАН – о реванше Усик – Фьюри: «Он всегда лучше и победит нокаутом»

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Бывший чемпион мира Амир Хан высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что на этот раз Фьюри знает, какие ошибки он допустил в первом бою. Он знает, что не может стоять перед сильным Усиком, у Александра все еще много силы и британец это почувствовал. Поэтому я думаю, что Фьюри будет на шаг впереди в реванше. Каждый раз, когда Фьюри возвращается в реванше, он всегда намного лучше, поэтому он, вероятно, остановит Усика в поздних раундах. Я отдаю предпочтение Тайсону – 60 на 40», – сказал Хан.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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