Уордли, Уайлдер, Опетая, Выхрист. Лучшие боксерские поединки в июне

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Май удивил и разочаровал поклонников бокса – афиши с именами Райана Гарсии, Теофимо Лопеса, Девина Хейни, Сауля Альвареса обещали невероятное зрелище, но в итоге фанаты стали заложниками собственных ожиданий.

Да, было интересно, местами можно было увидеть интригу, но к концу лета вряд ли мы вспомним, как Вильям Скалл в течении 12 раундов бегает от мексиканца «Канело». И это в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Июнь по именам точно ожидается слабее, чем последний месяц весны, но… Обычно, поединки, от которых не ждешь много, превосходят все ожидания. Первый месяц лета будет богат на бои с участием украинских боксеров – в первую очередь стоит отметить возвращение Гран-при WBC в Саудовской Аравии.

Борьбу за титул на стадии 1/16 финала продолжат шесть представителей из Украины в трех весовых категориях. Кроме того, зрители увидят возвращение экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, битву паундового Дзюнто Накатани и попытку британского супертяжа Фабио Уордли завоевать титул чемпиона мира (пока временный).

7 июня, Киев (Украина)

Янис Куриленко (13–1, 8 КО) – Андрей Боришполец (11–3, 4 KO). Бой за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Василий Чеботарь (18–0, 9 KO) – Александр Морено (8–2, 6 КО). Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC среди молодежи в первом среднем весе (до 69,9 кг)

Ярослав Харцыз (6–0, 5 KO) – Дастан Садуулы (12–2, 12 КО). Рейтинговый бой в легком весе (до 61,2 кг)

Юрий Захареев (1–0) – Борис Недбал (3–0, 3 КО). Рейтинговый бой в первом среднем весе (до 69,9 кг)

7 июня, Киль (Германия)

Виктор Выхрист (14–1, 8 KO) – Кристофер Лавджой (20–1–1, 20 KO). Рейтинговий бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

7 июня, Ипсвич (Англия)

Фабио Уордли (18–0–1, 17 KO) – Джастис Хуни (12–0, 7 KO). Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе (свыше 101,6 кг)

Нельсон Хиса (22–0, 20 KO) – Патрик Корте (22–4–1, 18 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

7 июня, Норфолк (США)

Кейшон Дэвис (13–0, 9 KO) – Эдвин Де Лос Сантос (16–2, 14 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBО в легком весе (до 61,2 кг)

Абдулла Мейсон (18–0, 16 KO) – Джеремия Накатила (23–4, 19 KO). Рейтинговый бой в легком весе (до 61,2 кг)

8 июня, Токио (Япония)

Дзунто Накатани (30–0, 23 KO) – Ресуке Нишида (10–0, 2 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг)

8 июня, Бродбич (Австралия)

Джей Опетая (27–0, 21 KO) – Клаудио Скуэо (17–0, 9 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг)

14 июня, Нью-Йорк (США)

Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 KO) – Джордж Камбосос (22–3, 10 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)

Энди Крус (5–0, 2 KO) – Хиронори Миширо (17–1–1, 6 KO). Претендентский бой по версии IBF в легком весе (до 61,2 кг)

19 июня, Токио (Япония)

Брайан Норман (27–0, 21 KO) – Дзин Сасаки (19–1–1, 17 KO). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

20 июня, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Максим Молодан (8–0, 5 KO) – Дмитрий Рыбалко (4–0–1, 2 КО). Бой на Гран-при WBC в среднем весе (до 72,6 кг)

Даниил Лозан (13–0, 8 KO) – Эрик Басран (8–0, 3 КО). Бой на Гран-при WBC в среднем весе (до 72,6 кг)

Петр Фролов (11–1, 4 КО) – Сауло Моралес Сальдивар (15–1–1, 14 КО). Бой на Гран-при WBC в среднем весе (до 72,6 кг)

21 июня, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Цотне Рогава (11–0, 8 KO) – Виталий Стальченко (10–0, 6 КО). Бой на Гран-при WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

27 июня, Бангкок (Таиланд)

Кристиан Мбилли (28–0, 23 KO) – Мацей Сулецки (33–3, 13 KO). Бой за вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг)

27 июня, Уичито (США)

Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 KO) – Тайрелл Херндон (24–5, 15 КО). Рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

28 июня, Унтершлайсхайм (Германия)

Гранит Шала (17–1, 6 KO) – Богдан Миронец (10–1, 5 KO). Рейтинговый бой в супертяжелом весе

28 июня, Анахайм (США)

Джейк Пол (11–1, 7 KO) – Хулио Сесар Чавес-младший (54–6–1, 34 KO

Хильберто Рамирес (47–1, 30 KO) – Юниэль Дортикос (27–2, 25 KO). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе (до 90,7 кг)

Флойд Скофилд (18–0, 12 KO) – Тевин Фармер (33–8–1, 8 KO). Рейтинговый бой во втором полулегком весе (до 59 кг)

sport.ua