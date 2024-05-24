Топ-промоутер оценил вероятность реванша между Усиком и Фьюри

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Известный промоутер Эдди Хирн, который среди прочего представляет интересы Энтони Джошуа, высказал мнение о возможном реванше между Тайсоном Фьюри и новоиспеченным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

«Чтобы принять поражение, нужно время. Требуется время, чтобы осознать понесенный урон и оправиться после травм. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но если ты Тайсон Фьюри, то захочешь еще раз сразиться с Александром Усиком. Это был отличный бой. Реванш будет грандиозным», – заявил Хирн.

Напомним, усик выиграл у Фьюри в 12-раундовом бою за абсолют раздельным решением судей.

Ранее временный чемпион UFC оценил победу Усика над Фьюри в мегафайте.

sport.ua