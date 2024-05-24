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Футбол

Милан объявил об увольнении Пиоли с поста главного тренера

Руководство настроено на изменения

Милан объявил об увольнении Пиоли с поста главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Пресс-служба "Милана" официально сообщила об увольнении Стефано Пиоли с должности главного тренера.

    Пиоли возглавлял клуб с октября 2019 года, и успел за этот период привести "россонери" к победе в Серии А в сезоне-2021/22.

    Прощальный матч 58-летнего специалиста состоится завтра — "Милан" дома сыграет против "Салернитаны".

    Ранее сообщалось, что следующим тренером "Милана" с высокой долей вероятности может стать экс-наставник "Шахтёра" — Пауло Фонсека.

    www.ua-football.com

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