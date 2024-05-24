Боттас посвятил дизайн нового шлема морским темам

Княжество Монако расположено на побережье, и в большинстве случаях на фотографиях, сделанных в городе-государстве, море или что-то с ним связанное, обязательно попадает в кадр. Например, мачты многочисленных яхт в гавани. Неудивительно, что Валттери Боттас решил посвятить оформление шлема, в котором он будет выступать в этот уик-энд, именно морской тематике.

«Шлем для Гран При Монако 2024 года посвящён океану, цель этого – помочь подводному миру Средиземного моря, – рассказал финский гонщик, который давно живёт в Монако. – Это сделано для поддержки Фонда Князя Альбера II и Фонда Blue Marine, которые проводят большую работу ради сохранения океанского биоразнообразия.

После гонки этот шлем будет подписан мной и Князем Альбером и 25 сентября будет выставлен на аукцион, организованный в Монако Фондом Blue Marine. Вырученные средства должны быть распределены между двумя фондами и прежде всего направлены на проект восстановления флоры Средиземного моря».

Источник