Макдэвид рвется в финал! Звездный канадец мог похоронить команду, но стал героем

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче Кубка Стэнли

Хоккеисты «Эдмонтона» празднуют победную шайбу Коннора Макдэвида в матче с «Далласом». Фото USA Today Sports «Эдмонтон» выиграл первый матч финала Запада.

НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Первый матч

«Даллас» — «Эдмонтон» — 2:3 2ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 9 (Кулак, Хаймэн), 20:58 — 0:1. Хаймэн — 12 (Макдэвид), 24:17 — 0:2. Сегин — 4 (Бенн), 26:11 — 1:2. Сегин — 5 (Дадонов, Робертсон), 56:37 — 2:2. Макдэвид — 3 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 80:32 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Скиннер.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 33 (7+10+7+9) — 38 (3+14+12+9).

Наши: Дадонов (19.25/4/+1) — -.

24 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Счет в серии: 0-1.

«Эдмонтон» идет к первому финалу Кубка Стэнли в эпоху Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Сегодня «Ойлерз» сделали еще один шаг на пути к нему.

Первого гола в первом полуфинальном матче Запада зрителям пришлось ждать 21 минуту. Несколько несуразных падений и рикошетов привели к тому, что шайба отскочила на крюк Леону Драйзайтлю. Немцу оставалось просто попасть в пустой угол ворот, что он и сделал.

«Эдмонтон» очень быстро удвоил счет: Зак Хайман оказался расторопнее всех защитников «Далласа» и буквально запихнул шайбу в ворота Оттинджера.

В регулярном чемпионате Хайман 41 гол из первых 50 забросил с «пятака», а в Сети полно шуток о «тепловой карте» форварда, где отмечено только небольшое пространство перед воротами соперника. Сегодня вновь оказалось, что это не шутка, а констатация реальности.

Игроки «Ойлерз», вероятно, решили, что матч им дается слишком легко, а поэтому надо внести интригу. Уже через пару минут после гола Хаймана защитник «Эдмонтона» Бретт Кулак организовал выдающийся привоз в своей зоне, а Джейми Бенн и Тайлер Сегин такими шансами пользуются. Не слишком удачно сыграл и Стюарт Скиннер, лежавший на льду, пока шайба оставалась бесхозной на пятаке.

Вытащит ли Макдэвид «Эдмонтон» в финал? Для этого должен прибавить он сам

По ходу серии с «Ванкувером» болельщики «Эдмонтона» уже привыкли, что их команда может упустить любое преимущество, а радоваться победе можно начинать только после финальной сирены. Поэтому третий период должен был особенно тревожить фанатов канадского клуба.

Удивительно, но в заключительном игровом отрезке «Даллас» играл совершенно беззубо в атаке. У «Эдмонтона», которому нужно было только удерживать преимущество, опасных моментов было больше.

Но «Ойлерз» крупно не повезло: после броска Робертсона и подставления Дадонова шайба отскочила точно на крюк Сегину. Форвард счет сравнял.

В самом конце у «Эдмонтона» был еще шанс вырвать победу, но Джейк Оттинджер вытащил выход 1 в 1 от Холлоуэя.

В самом начале овертайма «Эдмонтон» едва не похоронил человек, который должен команду тащить. Уже на 17-й секунде Коннор Макдэвид получил четыре минуты штрафа за игру высокоподнятой клюшкой. Но игроки «Далласа» Коннора простили.

В самом конце первого овертайма Макдэвид еще раз подвел команду. Капитан «Эдмонтона» оказался совершенно один перед воротами Оттинджера, уже обыграл голкипера и должен был уже вносить шайбу в пустой угол ворот, но Коннор замешкался и попал в клюшку вратаря. Вероятно, худший овертайм в карьере Макдэвида.

Однако в итоге Коннор превратился из антигероя в героя Альберты. Уже на 32-й секунде второго овертайма Макдэвид элегантно подправил шайбу после паса Эвана Бушара.

До первого финала Коннору осталось три шага.

Источник