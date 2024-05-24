В Ferrari разгадали стратегию Red Bull в квалификации

В Ferrari считают, что могут выиграть квалификацию в Монако после того, как изучили тактику Red Bull в использовании мощности силовой установки…

Шарль Леклер сказал, что в Ferrari понимают, почему разница в использовании мощности двигателя привела к тому, что в Имоле они оказались в невыгодном положении по сравнению с соперниками из Red Bull и McLaren. По его словам, проведенный анализ показал, что он мог выиграть у обладателя поула Макса Ферстаппена и занявшего второе место Ландо Норриса…

Шарль Леклер: «При анализе данных мы поняли, что всё проиграли в начале быстрого круга. По какой-то причине у нас была немного другая стратегия использования мощности силовой установки по сравнению с McLaren и Red Bull, так что уже на спуске в Тамбурелло мы оказались позади. А Макс, вдобавок ко всему, воспользовался слип-стримом за другой машиной.

Мы изучили эту стратегию и будем использовать её по ходу сезона. Возможно, она поможет уже в Монако, где борьба за поул имеет принципиальное значение, но и на других трассах это будет крайне полезно».

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