Монтойя допускает, что Макс ведёт переговоры с Mercedes

Хуан-Пабло Монтойя, рассуждая о том, как может складываться дальнейшая карьера Макса Ферстаппена, присоединился к мнениям тех экспертов, кто считает, что сотрудничество Макса Ферстаппена c Red Bull в обозримой перспективе прекратится, и четырёхкратный чемпион мира перейдёт в Mercedes.

Но если ранее высказывались предположения, что Ферстаппен расстанется со своей командой в конце следующего года, чтобы примерить униформу Mercedes уже в 2026-м, когда Формула 1 перейдёт на технику нового поколения, то Монтойя считает, что это произойдёт не раньше 2027-го.

Логика колумбийца такая: 2026 год Red Bull начнёт уже с силовыми установками собственного производства, и многие ожидают, что на первых порах они будут не слишком надёжными и эффективными.

«Думаю, Макс Ферстаппен в итоге уйдёт, но не из Формулы 1. Он расстанется с Red Bull, – поделился колумбиец в интервью Instant Casino. – Для него это не так уж трудно. Согласен, это непросто в том плане, что он – настоящий труженик, и сейчас у него есть стабильная работа, причём именно он во многом контролирует то, что происходит в его команде.

Но захочется ли ему делать вид, что всё идёт нормально, если в 2026 году начнутся серьёзные проблемы? Это большой вопрос. Если силовые установки, которые начнёт выпускать Red Bull, окажутся хуже, чем нужно, то будет ли Макс доволен, если сможет бороться только за 10-е место? Нет.

И если в этот момент поступит предложение от Mercedes, он сразу его примет. Сохранять лояльность своей команде очень легко, когда ты выигрываешь гонки. Будь я на его месте, я бы уже задумался о таком сценарии. Удивлюсь, если он не занимается его подготовкой. На публике он будет всё отрицать, но было бы странно, если бы какие-то закулисные переговоры на подобные темы не велись уже сейчас».

Также Монтойя по-своему прогнозирует динамику развития будущего сотрудничества Льюиса Хэмилтона и Ferrari: «Льюис – достаточно зрелый профессионал и понимает, что на первых порах у него будут некоторые сложности, связанные с адаптацией к машине и команде Ferrari.

Шарлю Леклеру будет казаться, что он сильнее напарника. Но пройдёт шесть или семь гонок, и если машина будет конкурентоспособной, то Льюис начнёт выигрывать всё подряд».

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