Юки Цунода хочет превзойти достижения Камуи Кобаяши

Самым успешным японским гонщиком, когда-либо выступавшим в Формуле 1, до сих пор остаётся Камуи Кобаяши, которому в 2012 году, когда он выступал за Sauber, удалось подняться на подиум по итогам Гран При Японии. После завершения карьеры в Ф1, Камуи перешёл в гонки на выносливость и вместе с заводской командой Toyota дважды становился чемпионом мира, а также побеждал в «24 часах Ле-Мана».

Но Юки Цунода, с 2021-го выступающий за команду, которая тогда называлась AlphaTauri, а ныне переименована в RB, намерен перекрыть достижения соотечественника, по крайней мере в Формуле 1.

«Разумеется, я хочу повторить его достижения и добиться большего, – заявил Юки в интервью сингапурской газете The Straits Times. – Но сейчас в Формуле 1 многое изменилось, и я просто намерен сконцентрироваться на том, что зависит от меня, от того, что в моих силах.

Каждый японский гонщик прокладывал путь тем, кто следовал за ним. Если бы не Такума Сато (выступавший в чемпионате мира с 2002-го по 2008 гг.), Кобаяши мог и не прийти в Ф1, и я бы сейчас здесь не выступал. Я очень ценю то, что они сделали, и отношусь к ним большим уважением».

За четыре без малого сезона Цунода заработал 83 очка, а на счету Кобаяши 125, но когда Юки спросили, удастся ли ему превзойти этот национальный рекорд – кстати, Цунода стал 18-м представителем этой страны в Формуле 1 – гонщик RB уверенно ответил:

«Да. Я хочу когда-нибудь стать чемпионом мира. Разумеется, это произойдёт не на следующем этапе карьеры и момент для этого ещё не настал, но до этого я намерен как можно лучше подготовиться. Например, я стараюсь преодолеть свои слабости, в том числе научиться лучше контролировать эмоции и стать более зрелым профессионалом».

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