Деннис Хаугер стал чемпионом серии Indy NXT

Норвежский гонщик Деннис Хаугер до прошлого года выступал в европейских молодёжных сериях и его главным достижением был титул в Формуле 3, который он выиграл в 2021 году. Затем он перешёл в Ф2, но там его дела шли хуже, хотя порой он поднимался на подиум, после чего решил продолжить карьеру за океаном.

В 2025-м Хаугер дебютировал в Indy NXT, и о том, что он сразу начал выигрывать гонки, мы писали ещё в марте. И вот вчера Деннис досрочно, за один этап до завершения сезона, стал чемпионом этой американской серии. На его счету шесть побед, а всего он поднимался на подиум 9 раз, в том числе и вчера по итогам гонки на овальном автодроме Milwaukee Mile, где финишировал вторым.

Хаугер выступает за Andretti Global, и в воскресенье весь подиум заняли гонщики этой команды: выиграл мексиканец Сальвадор де Альба, а третьим был австралиец Локи Хьюз, занимающий третью строчку и в личном зачёте Indy NXT.

«Для меня, новичка серии, этот сезон вместе с Andretti сложился невероятно здорово! – прокомментировал Деннис. – Я очень горжусь тем, что выступаю за эту команду, что провёл в ней этот сезон. Неудачи у нас тоже были, но успехов было больше, и победа в чемпионате много для меня значит».

Также стоит упомянуть ещё об одном событии в мире молодёжных серий, произошедшем вчера в Европе, в Великобритании: на классической трассе в Брэндс-Хэтч по итогам гонки национальной серии GB3 на подиум впервые поднялась Эбби Пуллинг, прошлогодняя чемпионка F1 Academy.

Но если раньше Эбби соревновалась в основном в женских сериях, то сейчас выступает за команду Rodin Motorsport наравне с мужчинами, и, как видим, у неё неплохо получается и здесь.

«Третье место в сегодняшней гонке на Брэндс-Хэтч! Мы так много работали ради этого, – пишет Эбби на своих страницах в социальных сетях. – Подняться на подиум в чемпионате, где столь высок уровень соперничества – очень важное достижение. Впереди ещё много работы, но этот момент я не забуду никогда».

Эбби стала первой после Джейми Чэдвик гонщицей, кому удалось подняться на подиум в британских чемпионатах такого уровня.

Источник